Studiu: În ultimii 40 de ani versurile cîntecelor au devenit mai simple S-ar putea ca autorii unor critici mai vechi sa aiba dreptate: versurile cintecelor, cel putin ale pieselor in limba engleza, au devenit mai simple si mai repetitive in ultimii 40 de ani. Studiul, realizat pe 12.000 de cintece apartinind mai multor genuri muzicale (rap, country, pop, R&B, blues si rock) si care dateaza dintre 1980 si 2020, arata o mai ampla tendinta catre furie si introspectie. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

