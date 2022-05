Studiu FRAMES: România are doar 6,5 paturi la mia de locuitori, iar țările dezvoltate – peste 14! Potrivit datelor INS , numarul spitalelor din țara a scazut de la 554 in 2015 la 527 in 2020, iar criza COVID a aratat, cu adevarat, dimensiunea problemelor din sistem – lipsa paturilor, a logisticii medicale in general și a angajaților. Numarul paturilor de spital pentru internare continua din Romania care revin, in medie, la 1000 locuitori, a crescut insuficient, de la 6,5 in 2010 la 7 in 2020. Țarile dezvoltate au peste 14 paturi de spital la 1000 locuitori. Presiunea pe spitale a fost accentuata și de reducerea semnificativa a unitaților medicale de prevenție, a cabinetelor medicale in general.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu CSALB Creșterea accentuata a prețurilor, razboiul de langa Romania, majorarea dobanzilor reprezinta motive de ingrijorare pentru consumatorii romani de servicii și produse financiare. Reprezentanții sistemului bancar transmit consumatorilor, prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 11% fața de 2019 și a fost cu 312% peste nivelul din 2011, ajungand la 15,4 miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 17 miliarde de lei, pe fondul procesului de testare și al…

- Cetațenii ucraineni beneficiaza de acces gratuit pe piața muncii din Romania. Guvernul Romaniei a aprobat o serie de abateri de la legislația imigrației, pentru a permite cetațenilor ucraineni sa lucreze in Romania fara a fi nevoie sa obțina un permis de munca și o viza de lunga ședere.

- „Sunt convins ca aceasta criza energetica va accentua preocuparea si investitiile in eficienta energetica. Pretul mare va determina consumatorii sa se gandeasca la masuri de eficienta energetica, dar trebuie sa vina si din partea institutiilor statului o preocupare si un efort pentru informare si cresterea…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica considera “legitima” creșterea temporara a taxelor la companiile energetice pentru a finanța masurile destinate consumatorilor, puternic afectați de creșterea prețurilor din cauza razboiului din Ucraina. „Pe termen scurt este…

- Romania aloca cei mai putini bani pe cap de elev care studiaza in invatamantul profesional si tehnologic (IPT), de peste zece ori mai putin decat media europeana, in conditiile in care 56% dintre elevii din invatamantul secundar superior sunt inscrisi la licee tehnologice sau scoli profesionale, potrivit…

- Crucea Roșie organizeaza cursuri de calificare pentru 190 de persoane din Carei, persoane ce fac parte din grupul ținta din cadrul proiectului ,,Activi pe piața muncii prin masuri integrate in municipiul Carei,,. Obiectivul general al proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului 3 al Strategiei…

- „Sunt neințelegeri in coaliție pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere (PSD - n.red.), Ordonanța 114 nu ar fi trebuit niciodata sa fie abrogata. Si daca se abroga trebuia sa se puna ceva in locul ei. Ok, nu mai vrei sa mai plafonezi la acel nivel pretul energiei electrice. Da macar gradat. Adica…