Studiu Epson: 9 din 10 romani sunt influentati de eticheta unui produs in procesul de cumparare Pentru 9 din 10 romani eticheta unui produs este importanta in procesul de cumparare, iar 73.8% sunt influentati de calitatea fizica a ambalajului, arata cel mai recent studiu realizat de Epson. 42,73% dintre respondenti decid sau nu sa achizitioneze un produs nou intr-un interval de 1-5 minute, 37,15% au nevoie de 30 - 60 de secunde, iar 10,24% iau hotararea in mai mult de 5 minute.







Pentru a putea evidentia obiceiurile de cumparare ale romanilor si factorii care influenteaza decizia, Epson a realizat un studiu care a demonstrat ca 93,2% dintre respondenti considera ca eticheta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

