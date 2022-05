Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana lucreaza la un acord de achiziție comuna de vaccinuri și antivirale impotriva variolei maimuței, in contextul in care cazurile de imbolnavire cu aceasta boala virala, de obicei endemica in Africa, se intensifica in Europa și nu numai, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca INSP a elaborat o metodologie privind diagnosticarea cazurilor suspecte de variola. Conform documentului, poate fi considerat un caz suspect de variola orice caz suspect de boala eruptiva care nu are un link epidemiologic clar sau nu are o simptomatologie…

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor recomanda țarilor din UE și din SEE (Spațiul Economic European) sa se concentreze pe identificarea prompta, managementul, urmarirea contactelor și raportarea noilor cazuri de variola maimuței (monkeypox). „Variola maimuței”, care creaza ingrijorare…

- Variola maimutei creeaza ingrijorare in intreaga lume. Romania va cumpara, preventiv, 1.000 de doze de vaccin impotriva acestei boli, chiar daca nu avem niciun caz inregistrat la noi in tara, informeaza Observatornews . Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca multi dintre pacientii confirmati…

- Autoritatile spaniole investigheaza daca petrecerile de pe insula turistica Gran Canaria sunt sursa mai multor cazuri de imbolnavire de variola maimutei ("monkeypox"), relateaza sambata agentia DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și…

- Directorul general al OMS avertizeaza ca, in Ucraina, ”majoritatea spitalelor și-ar putea epuiza rezervele de oxigen medical in urmatoarele 24 de ore. Unele deja s-au epuizat. Acest lucru pune in pericol mii de vieți”. „Situația aprovizionarii cu oxigen se apropie de un punct foarte periculos in Ucraina.…