STUDIU Digitalizarea, factorul cheie care a determinat impactul crizei pandemiei asupra IMM-urilor Vodafone prezinta concluziile unui nou studiu vast care a implicat 1.200 de companii mici și medii din mai multe țari europene, realizat de la inceputul pandemiei pana in iulie 2020, cu scopul de a ințelege mai bine principalele provocari cu care s-au confruntat aceste companii și modul in care digitalizarea a stat la baza rezilienței IMM-urilor in timpul crizei pandemice. Un procent de 57% dintre companiile mici și medii din toate sectoarele au inregistrat anulari ale comenzilor sau contractelor din cauza pandemiei, in timp ce 35% dintre IMM-uri au indicat faptul ca pandemia a avut un impact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

