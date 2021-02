Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat in Proceedings of the Royal Society arata ca vorbitul indelungat in spații inchise poate fi cel puțin la fel de periculos ca tusitul langa o alta persoana, deoarece micro-particulele expulzate raman mult timp in aer, scrie Mediafax, citand un aticol din La Stampa.

- Tot mai multele cazuri deinfectare cu noua varianta de Covid-19 i-a determinat pe oamenii de știința dinMarea Britanie sa ceara masuri mai stricte pentru a proteja populația. Oamenii de știința din grupul independent Sage, care ofera consiliere autoritițile britanice pe tema COVID-19, au cerut ca toate…

- Noua tulpina a coronavirusului, care se raspandește rapid in Marea Britanie, prezinta mutații care-l fac periculos și pentru copii, spre deosebire de varianta inițiala, care ii afecta in special pe adulți, au afirmat, luni, oamenii de știința, conform Reuters. Cercetatorii din grupul care urmarește…

- Cercetatorii au descoperit ca plamanii persoanelor decedate din cauza COVID-19 prezinta o serie de leziuni persistente si extinse in majoritatea cazurilor, potrivit unui studiu publicat in revista Lancet, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Studiul facut ar putea sa-i ajute pe medici sa inteleaga mai…