Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte Legal Raportul identifica principalele aspecte care preocupa companiile in ceea ce priveste gestionarea disputelor și evidențiaza faptul ca digitalizarea a devenit o prioritate si in acest domeniu Activitatea de litigii s-a intensificat, incepand din 2020, avand in vedere ca doua treimi…

- ”Activitatea de litigii s-a intensificat, incepand din 2020, avand in vedere ca doua treimi dintre companii (64%) sustin ca au fost implicate intr-un numar mai mare de cazuri decat inainte de pandemia de COVID-19, potrivit studiului Deloitte Legal ”New Roads to Dispute Resolution”, realizat cu sprijinul…

- ESG – un concept de care auzim din ce in ce mai des aduce impreuna trei factori specifici – Environmental, Social, Governance si creeaza un set de standarde menit sa fie integrat in strategia societatilor pentru a le ajuta la cresterea valorii acestora prin dezvoltarea unei activitati sustenabile…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a transmis, luni seara, ca social-democrații suedezi au anunțat ca susțin Romania in procesul de aderare la Spațiul Schengen. „Suntem iar singurii care ne-am facut treaba la nivelul familiei noastre politice”, a reacționat acesta.

- Senatorul Cristian-Niculescu Țagarlaș prezent la masa rotunda prilejuita de lansarea studiului Consiliului Economic și Social! „Mi-a facut o deosebita placere sa particip in calitate de invitat, la masa rotunda prilejuita de lansarea studiului Consiliului Economic și Social (CES) intitulat “Locuirea…

- Preocuparea Consiliului Concurenței in ceea ce privește evoluția dobanzilor bancare, in masura in care acestea se reflecta in ratele platite de consumatori și in modul de remunerare a depozitelor, este normala, susține presedintelui Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Bogdan…

- Romania urca o pozitie, pentru al doilea an consecutiv, si ajunge pe locul 43 in clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social 2022, care evalueaza calitatea vietii si bunastarea sociala din 169 de tari, cedand in acelasi timp si ultimul loc in randul statelor membre UE catre Bulgaria. Potrivit…