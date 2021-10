Studiu: De ce trebuie să ne vaccinăm dimineața și nu după-amiaza?! Un recent studiu ne recomanda sa ne vaccinam – contra Covid-19, a gripei etc. -, dimineața, deoarece sistemul nostru imunitar este mai activ la primele ore, cand suntem odihniți. Potrivit unui studiu al universitaților din Geneva și Munchen, activitatea sistemului nostru imunitar este diferita in funcție de momentele zilei, fiind mai puternic dimineața decat seara. O concluzie de care ar trebui sa ținem seama atunci cand ne programam sa ne vaccinam pentru a treia doza anti-Covid sau contra gripei. Este un raspuns imunitar mai bun dimineața decat dupa-amiaza, cu de doua ori mai mulți anticorpi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

