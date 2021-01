Studiu: Dacă eşti fluturele potrivit, ai un avantaj evident Un nou studiu a ajutat la explicarea modului in care zboara fluturii. Oamenii de stiinta au considerat timp indelungat ca aripile lor mari sunt ineficiente din punct de vedere aerodinamic, dar au descoperit in prezent ca fluturii isi curbeaza aripile cand decoleaza. Curbura formeaza un buzunar de aer care impinge insecta inainte cu viteza, ajutand-o sa evite pradatorii si sa supravietuiasca, potrivit BBC. Dr. Per Henningsson, de la Universitatea suedeza Lund, este coautor al studiului. „Daca esti fluturele care isi poate lua zborul mai repede decat ceilalti, ai un avantaj evident. Ne putem imagina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

