Studiu cu rezultate SURPRINZĂTOARE: în câți ani ar putea SCĂPA România mașinile poluante Studiu cu rezultate surpriza! Romania ar putea avea un parc auto de peste 6 milioane de masini electrice in 11 ani, daca numarul de masini electrice nou intrate pe piata mentine un ritm de crestere accelerat. Acum, Romania are 3.000 de masini electrice. Romania are in prezent un stoc de 3.000 de masini electrice, de doua ori si jumatate mai mult decat in urma cu un an, scrie Mediafax. Citește și: ULTIMA ORA Mircea Beuran, primele DECLARAȚII la Tribunalul București, unde a CONTESTAT arestul la domiciliu Daca in urmatorii ani se va mentine un ritm de crestere accelerat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, transmite mesajul familiei tinerei ucise de Gheorghe Dinca, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire in funcție a Giorgianei Hosu, care va fi șefa oficiala a DIICOT. Hosu s-a ocupat de instrumentarea cazului Caracal.Citește…

- Selecționerul echipei naționale, Mirel Radoi, a dezvaluit, la „Marius Tuca Show”, ca a intentionat sa se retraga de la echipa nationala in 2009, dupa eșecul cu Serbia, cand Romania a pierdut la cinci goluri diferența, anunța MEDIAFAX.Actualul selectioner spune ca dupa esecul cu Serbia, din…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a fost in crestere in 2019, in tarile UE. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de vehiculele hibride, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din Romania. Astfel, inmatricularile de autovehicule cu propulsie alternativa au crescut cu 42.9%…

- Opt din 10 romani au o atitudine pozitiva fața de mașinile electrice, dar mulți nu și le permit din cauza prețului. 42% spun ca urmatoul lor vehicul va fi pe baterii Opt din 10 romani au o atitudine pozitiva cu privire la mașinile electrice, insa prețul este principala bariera cand vine vorba de achiziție,…

- Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. De asemenea, acesta a precizat, la Digi24, ca pentru programul „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul este cel mai vechi program pe care il…

- Farmaciile din Romania au intrat in 2020 cu cele mai bune rezultate din istorie, potrivit estimarilor firmei de consultanta Frames, care arata ca afacerile celor peste 4.000 de firme active in domeniul comertului cu medicamente in magazine specializate (CAEN 4773) au depasit, in 2019, granita de 20…

- Programul „Rabla” incepe in martie iar voucherele pentru mașinile electrice vor creste cu 20%. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat luni ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. Pentru „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul…

- Pe langa muncitori sunt vizati si persoane care sunt in functii de conducere pe piete unde aceasta marca nu este performanta. Conform surselor sunt vizate foarte multe pozitii din Europa de Este care este mult sub ceea ce asteapta Mercedes DE, iar piata auto din Romania nu este nici ea…