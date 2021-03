Studiu CONFIDEX: Managerii așteaptă o revenire la nivelul ante-pandemic în vara lui 2022 Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in Q4 2020, in condițiile in care scaderea cifrei de afaceri este la jumatatea așteptarilor pesimiste de la inceputul pandemiei, potrivit rezultatelor CONFIDEX Q4 2020 facute publice de Impetum Group. Indicele CONFIDEX, care masoara increderea managerilor in economie, crește de la 41 in Q2 și Q3 2020 la 45, dar este mai scazut (43) in cazul companiilor mici care au fost mai afectate de pandemie. „CONFIDEX ne arata in mod evident o atitudine mai optimista a managerilor in ultimul trimestru din 2020, in principal ca urmare a scaderii la jumatate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

