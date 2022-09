Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor care au inceput procedurile de insolvența a crescut in primul semestru din 2022 comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata un studiu realizat de Coface Romania. Potrivit Studiului insolvențelor din Romania, in primul semestru din 2022 s-au deschis 3.510 proceduri noi…

- Datele nepublicate anterior de la Departamentul pentru Afaceri, Energie si Industrie (BEIS) din Marea Britanie ofera prima indicatie ferma a nivelurilor probabile de frauda in cadrul schemei, care se afla in centrul atentiei in legatura cu calitatea controalelor la care au fost supusi imprumutatii.…

- Firma germana de biotehnologie BioNTech, care impreuna cu gigantul american Pfizer a dezvoltat primul vaccin impotriva Covid-19, a raportat luni o crestere de 30,1% a cifrei de afaceri in primul semestru pana la 9,57 miliarde de euro, transmite DPA, potrivit Agerpres. Profitul net a crescut si el…

- Compania daneza de transport maritim si de logistica, una dintre cele mai mari din lume si un barometru amplu pentru comertul global, a declarat ca a incarcat pe nave cu 7,4% mai putine containere in trimestrul al doilea, in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, ceea ce a determinat-o sa revizuiasca…

- La jumatatea acestui an, in Romania erau angajati oficial 84.936 de salariati straini, din 178 de tari, de aproape doua ori mai multi decat in iunie 2019, o consecinta a deficitelor de pe piata muncii de la nivel local, care a fortat mediul privat sa caute personal in afara granitelor tarii, in special…

- In ciuda perioadei dificile si a impactului negativ pe care Covid-19 la avut asupra industriei auto, automobilele electrificate, atat complet electrice, cat si hybrid, au avut o crestere uriasa in multe tari anul trecut. Romania lider in Europa la vanzarile de autoturisme electrice in 2022 Datele publicate…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

