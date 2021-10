Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV a realizat studiul de eficiența a vaccinarii impotriva COVID-19 in randul persoanelor vaccinate, comparativ cu evoluția persoanelor nevaccinate. Concluzia este ca vaccinurile protejeaza in proporție...

- Un nou studiu, realizat de francezi, a confirmat faptul ca vaccinarea impotriva COVID-19 reduce riscul de spitalizare și de deces cu pana la 90%. La aceasta cercetare au participat 22,6 milioane de oameni cu varsta de peste 50 de ani. Dupa 14 zile de la vaccinare s-a remarcat faptul ca riscul de spitalizare…

- CNCAV a anunțat vineri ca vaccinurile impotriva Covid pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu alte vaccinuri, inclusiv cu cel antigripal. „Vaccinurile impotriva COVID-19 pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu alt produs din Programul Național de Vaccinare…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) a anunțat vineri ca vaccinurile impotriva Covid-19 pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu alte vaccinuri, inclusiv cu cel antigripal. „Vaccinurile impotriva COVID-19 pot fi administrate simultan sau la…

- Pragul de 10 milioane de doze de vaccin administrate in Romania in cadrul campaniei naționale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depașit joi, anunța reprezentanții RoVaccinare. Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook RoVaccinare . “Peste 10 Milioane de doze administrate in Romania!…

- Persoanele VACCINATE au risc de ZECE ori mai mic de a deceda sau de a fi internați: Studiu din SUA, citat de CNCAV Persoanele VACCINATE au risc de ZECE ori mai mic de a deceda sau de a fi internați: Studiu din SUA, citat de CNCAV In cazul vaccinaților riscul de spitalizare sau deces in cazul infectarii…

- "Analiza preliminara a eficienței vaccinarii impotriva COVID-19 in Romania demonstreaza eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19. Vaccinarea cu schema completa: scade de 14 ori riscul de deces in urma maladiei COVID-19; scade de 12 ori riscul de spitalizare și de internare in ATI; scade de 10 ori…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca prin vaccinare impotriva COVID-19 se reduce riscul de infectare, riscul de transmitere a virusului, dar si riscul de spitalizare. De asemenea, se reduce considerabil riscul de deces, potrivit news.ro. ”Vaccinarea ramane cea mai la indemana…