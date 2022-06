Studiu: Celulele maligne, care formează metastaze, sunt mai active noaptea Cercetatorii de la Ecole Polytechnique Federale din Zurich (EPFZ) au facut o descoperire uimitoare privitoare la celulele canceroase: se pare ca tumorile cancerului de san iși maresc activitatea in timpul nopții, producand mai multe celule canceroase formand metastaze, transmite agenția Belga. Aceasta descoperire a fost anunțata saptamana aceasta de echipa biotehnologului Nicola Aceto, profesor de oncologie moleculara la EPFZ, in revista de specialitate Nature. Impreuna cu colegii sai de la Universitatea și Spitalul universitar din Basel, cercetatorii au evidențiat schema zi-noapte a cancerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

