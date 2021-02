Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de infectare cu coronavirus prin atingerea suprafetelor contaminate este foarte redus, ''mai mic de 5 la 10.000'', insa nu trebuie neglijat, arata cele mai recente doua studii realizate de oameni de stiinta de la Institutul Federal Elvetian de Stiinta si Tehnologie Acvatica (Eawag), Imperial…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…