STUDIU Barbaţii sunt cu 16% mai poluanți decât femeile Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de The Guardian. Cea mai semnificativa diferenta a fost observata in privinta sumelor alocate de barbati pentru combustibil, scrie Agerpres.ro. Potrivit cercetatorilor, diferentele de gen in ceea ce priveste emisiile au fost putin studiate si ar trebui luate in calcul in cadrul actiunilor pentru combaterea crizei climatice. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de The Guardian. Cea mai semnificativa diferenta a…

- Daca sunteți in cautarea unui barbat „alfa”, experții va recomanda sa va reorientați. Credeți sau nu, barbații beta nu sunt mai rai – de fapt, pot fi chiar mai buni decat barbații alfa. In trecut, asertivitatea era atribuita femeilor și puterea barbaților. Se pare ca barbații beta cuceresc din ce...…

- 92 la suta barbati si 8 procente femei – sunt datele privind ponderea inculpatilor, in functie de gen, implicati in acte de corupere pasiva, corupere activa si trafic de influenta. Varsta celor condamnati pentru coruptie oscileaza intre 35 si 45 de ani. Sunt concluziile unui nou Studiu al Directiei…

- Doua chinezoaice din Mongolia au reusit sa convinga 19 barbati sa le ia de neveste, scopul fiind acela de a-i deposeda de bunuri. Casatorie cu repetitie si cu bucluc! Femeile aveau si trei complici si planurile lor ar fi mers ca unse daca, la un moment dat, unul dintre „soti” nu ar fi descoperit pe…

- Emisiile de gaze cu efect de sera subtiaza stratosfera, ceea ce ar putea afecta transmisiile prin satelit, sistemul de navigatie GPS si comunicatiile radio, arata un studiu citat de cotidianul britanic „The Guardian”.

- Pandemia a lovit cel mai tare in femei. Foarte multe romance au ramas fara job in aceasta perioada de criza generata de Covid in sectorul muncii. Numarul femeilor din Romania care au ramas somere a crescut cu pana la 50% din cauza pandemiei, in timp procentul in cazul barbatilor este de 16%, a anuntat,…