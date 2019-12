Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, 22- dintre romani sunt gata sa cheltuiasca mai mult, semnificativ peste nivelul din alte state europene. Dintre toate tarile europene studiate, doar polonezii se apropie de nivelul de 22- atins de romani, cu 14-, in timp ce locuitorii din Cehia sunt cei mai conservatori cand este vorba de a…

- Aproape un sfert dintre romani (22%) vor cheltui mai mult decat anul trecut, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pe cadouri, mancare, bautura, decoratiuni si excursii de Craciun, iar 15% ar contracta un credit pentru a acoperi aceste cheltuieli, se arata intr-un studiu Ipsos MORI, contractat de grupul…

- Deși în mare parte cheltuielile de Sarbatori au fost facute în cea mai mare parte, datele centralizate în urma unui sondaj facut de Ipsos arata ca banii alocați anul acesta pe cadouri, mâncare, bautura, decorațiuni și excursii de Craciun sunt mai mulți decât anul trecut…

- Luna cadourilor aduce suprize. Vremea calduroasa a facut ca pomii sa imnugureasca. Zilele trecute, potrivit meteorologilor, s-au inregistrat cele mai mari temperaturi pentru luna decembrie. In Valea Jiului, la orele pranzului au fost și 10 grade. Vremea de primavara a schimbat ritmul biologic…

- Romanii pot ajunge la cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa folosind o noua ruta feroviara. Din Gara Satu Mare pleaca zilnic trenuri spre Viena, cu oprire in Budapesta. Ruta a fost anuntata din octombrie si a fost introdusa de o companie austriaca.

- FOTO – Arhiva Romania este preferata ca destinatie turistica, pentru sejururi de peste cinci zile, de 41% dintre romanii care locuiesc in mediul urban, pe locul secund situandu-se Grecia, cu 16% dintre sufragii, arata un studiu de profil. Conform rezultatelor cercetarii efectuata de Exact Business Solutions,…

- Fumatul este un factor determinant pentru apariția BPOC. Ce este BPOC? Motivul pentru care puteți ajunge la un centru de recuperare respiratorie sau la o anumita varsta va poate funcționa doar jumatate dintr-un plaman. Este un scenariu prea des intalnit in realitate…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…