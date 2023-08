Studiu american: Ucrainenii care trăiesc pe teritoriul ocupat de forţele ruse sunt forţaţi să dobândească cetăţenia rusă Ucrainenii care traiesc pe teritoriul ocupat de fortele ruse sunt fortati sa dobandeasca cetatenia rusa, in caz contrar riscand sa se confrunta cu represalii dure, inclusiv posibilitatea de a fi deportati sau arestati, conform unei cercetari sustinute de autoritatile americane, data publicitatii miercuri, scrie Reuters. Cercetatorii de la Universitatea Yale sustin ca locuitorii din regiunile Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie sunt vizati de un efort sistematic de deposedare de identitatea ucraineana, parte a planului Moscovei de a-si afirma autoritatea. O serie de decrete semnate de presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii ocupatiei ruse in regiunile ucrainene a carei anexare este revendicata de Moscova si-au exprimat sambata sustinerea fata de presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta armata a grupului de mercenari Wagner, relateaza AFP. Liderii instalati de Rusia in regiunile Donetk,…

- Moscova a informat duminica despre lupte violente pe trei sectiuni ale liniei frontului in Ucraina, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Un responsabil instalat de Rusia a declarat ca fortele ucrainene au cucerit Piatihatki, un sat din regiunea Zaporojie (sud), si a ocupat pozitii acolo sub focul…

- Armata rusa recunoaste ca au loc lupte in vederea cucerii localitatilor Rivnopil si Urojaine, pe frontul din sudul Ucrainei si recunoaste - pentru prima oara - cu jumatate de gura ca pierdut teritorii, dupa ce Ucraina a anuntat joi ca avanseaza in pofida unei "!rezistente puternice" a trupelor ruse,…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- O militie rusa anti-Kremlin, care a lansat atacuri in Rusia, spune ca a convenit cu armata ucraineana sa permita civililor rusi sa fie evacuati in Ucraina. Legiunea „Libertatea Rusiei”, care a declarat ca a luptat vineri cu trupele Moscovei in regiunea de granita Belgorod, a sustinut ca acesta a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…

- Statele Unite si Europa au acuzat Rusia ca a folosit energia pentru a limita eforturile Occidentului de a slabi campania militara a Moscovei in Ucraina. Moscova, la randul sau, acuza Occidentul ca foloseste dolarul si sistemele financiare ca pe niste arme, cum ar fi mecanismul international de plati…

- Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanuskaia, aflata in exil, le-a spus luni sustinatorilor sai sa fie gata sa profite de orice sansa pentru a-si transforma tara intr-o democratie, in timp ce speculatiile privind starea de sanatate a dictatorului Aleksandr Lukasenko se intetesc. La scurt timp dupa…