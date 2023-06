Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri ca Guvernul va adopta proiectul pentru reducerea preturilor la alimente. Totodata, el a anunțat și un ajutor de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești producatoare de alimente.„Am reușit in doar doua saptamani sa avem OUG pe masa Guvernului. Este…

- Armata de Eliberare Populara este in mod explicit o forța politica - și garantul prin excelența al controlului partidului asupra puterii. Orice va fi complotat Ievgheni Prigojin in Rusia saptamana trecuta - o revolta, o insurecție, un razboi civil - o insurecție militara de o asemenea amploare nu…

- Controversa intre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, privind scaderea TVA la așa numitele alimente de baza. Marcel Ciolacu a respins, azi, propunerea ministrului liberal de Finanțe: „Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA. Nu stiu, am vazut…

- Pentru oamenii de afaceri. Oprea: Salariul trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025 Salariul in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru…

- Oamenii de știința chinezi au inceput sa foreze o gaura de 10.000 de metri in scoarța terestra, in timp ce a doua cea mai mare economie a lumii exploreaza noi frontiere deasupra și sub suprafața planetei.Forajul pentru ceea ce va fi cea mai adanca gaura de foraj din China a inceput marți in regiunea…

- Editia din 2022 a Indexului Global al Inovatiei (a 15-a editie) urmareste cele mai recente tendinte globale de inovare pe fondul unei pandemii COVID-19 care a incetinit cresterea productivitatii si evolutia economiilor. Fisa Romaniei din Indexul Inovatiei Pozitionarea Romaniei in Indexul Global (locul…

- Oamenii de știința britanici vorbesc despre o analiza "fara precedent", capabila sa dezvaluie modul in care cresc tumorile: in Marea Britanie s-a descoperit capacitatea "aproape infinita" a tumorilor de a evolua și de a supraviețui, datorita unei cercetari indelungate și precise. Rezultatele monitorizarii…

- Oamenii luau cu droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani, potrivit unor noi cercetari, scrie BBC. Oamenii de știința spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca arata ca civilizațiile umane antice foloseau droguri derivate din plante și arbuști. Se crede ca aceasta…