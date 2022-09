Stiri pe aceeasi tema

- Somajul din Germania a crescut dupa ce mai multi refugiati din Ucraina s-au alaturat fortei de munca in cea mai mare economie a Europei. Numarul somerilor a crescut cu 28.000 in august, ridicand rata somajului la 5,5%.

- “Standford, creativitate si inovatie pe taramul tribului Muwekma Ohlone” este titlul unui material despre Universitatea Stanford din SUA, care apare intr-un buletin informativ al Ministerului Cercetarii. Numele celebrei universitati apare scris gresit de mai multe ori.

- O furtuna extrem de puternica ce va provoca inundatii cataclismice ameninta statul american California. Acesta ar putea fi cel mai mare dezastru natural din timpurile noastre. Despre asta se vorbeste intr-o cercetare citata de agentia de presa americana The New York Times.

- Romanii incep sa puna bani deoparte: Care este principalul motiv de ingrijorare al oamenilor Romanii incep sa puna bani deoparte: Care este principalul motiv de ingrijorare al oamenilor Jumatate dintre cetațenii romani spun ca situatia lor financiara s-a inrautatit fata de 2021, iar 38% au anticipatii…

- Temele pentru vacanta devin anual un subiect in randul parintilor, dar si al cadrelor didactice. Cat timp trebuie sa aloce, pe zi, un elev in vacanta mare? Psihologii ieseni spun ca unii elevi primesc in mod regulat un volum mare de teme, astfel ca in perioada vacantei acestia resimt o diferenta nesemnificativa…

- Alegerea facultații este o decizie destul de grea pentru tinerii care au finalizat liceul și au promovat examenul de bacalaureat. Principalul criteriu in selectarea specializarii pe care o vor urma este asigurarea unui loc de munca bine platit dupa finalizarea studiilor. Pe urmatoarele locuri se situeaza…

- Se anunța noi scumpiri pentru electronice, in 2023: Care este principalul motiv Se anunța noi scumpiri pentru electronice, in 2023: Care este principalul motiv Potrivit analiștilor, deoarece producatorii de cipuri se pregatesc sa creasca prețurile, produsele care se bazeaza pe semiconductori se vor…

- Aproape un sfert din populatia mondiala este amenintata de inundatii semnificative, cu un risc mai ridicat in cazul tarilor sarace, potrivit unui studiu publicat marti. Cercetarea, publicata in revista stiintifica Nature Communications, a corelat date referitoare la riscul de inundatii produse de riuri,…