Stiri pe aceeasi tema

- Romanii considera reducerea stresului (74%), distracția alaturi de felina (72%) și timpul de calitate petrecut impreuna (70%) printre cele mai importante beneficii ale traiului alaturi de o pisica. 43% dintre romani considera pisica parte din familie, conform celui mai recent studiu Whiskas*. Cei mai…

- De ce dorm pisicile mai mult decat oamenii Cei care adopta pentru prima oara o pisica se intreaba tematori de ce pisica doarme atat de mult. Somnoroasele pisici dorm 16 ore sau mai mult in fiecare zi, mai mult decat orice alt mamifer, cu excepția oposumului și a unor lilieci.Spre deosebire de pisici,…

- Aceste feline, introduse de catre colonisti britanici, se fac vinovate de disparitia a noua milioane de animale – zilnic, pe intregul teritoriu australian -, inclusiv mamifere ca furnicarul cu marsupiu, endemic, reptile, pasari, dar si nevertebrate sau amfibieni. Un robot – denumit Felixer – a fost…

- Certificat de urbanism pentru Strolz Drilling SRL, care doreste sa investeasca pe strada Eugen Lovinescu nr. 21.Mai precis, prin CU 1815 de la Primaria Constanta, emis pe 28 iunie 2023, a obtinut documentul pentru "Supraetajare imobil existent in limita a 20 din ADC autorizat cu AC 505 13.03.2020 "Construire…

- Sambata trecuta, pe drum spre Reghin, la iesire din Faragau, am observat pe marginea drumului o pisica abandonata. Am oprit si am realizat ca pisica e bolnava, inerta, asa ca am pus-o in portbagajul masinii si am mers cu ea direct la cabinetul veterinar al doctoritei Ramona Dan. Acolo, o asistenta amabila,…

- Te gandești sa adopți o pisica? Pisicile sunt destul de imprevizibile, ceea ce inseamna ca alegerea celei care se potrivește cel mai bine casei și stilului tau de viața poate fi o provocare. Urmatoarele sfaturi iți vor permite sa reduci riscul de surprize neplacute și te vor ajuta sa gasești un animal…

- In 2017, Sayfullo Saipov a ucis 8 persoane, localnici și turiști, și a ranit alți 11, conducand un camion spre pietonii și bicicliștii de pe o strada din New York. Susținator al ISIS, barbatul in varsta de 35 de ani a primit sentința dupa cel mai sangeros atac terorist de la 11 septembrie 2001 incoace.Instanța…

- Metropolitan Life, asigurator cu peste 3 milioane de clienți de asigurari de viața și pensii private, a anunțat vineri creșteri atat ale veniturilor, dar și a indemnizațiilor platite pe piața din Romania.