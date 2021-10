Studiu: 17% dintre angajații români doresc să lucreze doar la birou și 10% exclusiv de acasă Dupa 18 luni de pandemie, in care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa, 17% dintre angajații romani doresc sa lucreze doar la birou, revenirea la birou fiind asociata cu „intoarcerea la normalitate”, și doar 10% vor sa lucreze exclusiv de acasa. Primele șase luni au marcat deja revenirea la birou a unui numar mai mare de angajați la nivel national. 43% dintre respondenți spun ca au lucrat in special de la birou, comparativ cu 36% in intervalul mai-decembrie 2020 sau 29% in perioada de lockdown din martie-mai 2020, potrivit studiului „Back to the Office” realizat in București și in principalele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

