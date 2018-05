Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea continua a pretului energiei termice, problemele constante ale sistemelor de incalzire centralizate din intreaga tara, cat si dorinta de independenta a romanilor au dus, in ultimii 15 de ani, la debransarea a peste 1,25 milioane de locuinte, arata un studiu al Ariston Thermo Romania.…

- CNSCBT a anuntat vineri alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba dspre un copil de 3 luni din Iasi si de un altul in varsta de 5 luni din Vrancea. Mama copilului din Iasi a fost, de asemenea, confirmata serologic cu rujeola, precizeaza CNSCBT. Copiii nu erau vaccinati, intrucat primul…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri a ajuns la 12.368, din care 49 de decese. In saptamana 16.- 20 aprilie au fost raportate inca 181 de cazuri nou confirmate in 19 judete si in municipiul Bucuresti.Cele mai multe…

- 18 judete sunt, in urmatoarele ore, sub avertizare cod galben de vant, care la rafala poate atinge viteze de 100 de kilometri pe ora. Potrivit unor avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 9.00 sunt sub cod galben de vant zonele montane ale judetelor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.331 locuri de munca, in data de 26 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 5.751,…

- Evenimentul este realizat in cadrul Programului National Cantus Mundi, program prin intermediul caruia se sarbatoreste „Ora Pamantului" in peste 50 de localitati din Romania din 28 de judete. Astfel, evenimente care sa marcheze acest moment vor avea loc in Bucuresti, Ilfov, Brasov, Iasi, Cluj, Constanta,…

- Peste 23.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis. Mai putin de o suta de locuri de munca disponibile sunt in judetele Giurgiu, Vrancea, Suceava, Covasna, Botosani, Bacau si Caras-Severin, potrivit datelor furnizate…