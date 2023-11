Studenţii Universităţii Politehnica au câştigat un important concurs de inginerie Echipa UPT-ului, formata din cadre didactice și studenți ai Facultații de Mecanica, s-a impus in etapa finala a Concursului Internațional Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor „Prof.univ.dr.ing. Constantin Ghiulai”, secțiunea Automotive CAD Catia, care a avut loc la Bucuresti. Concursul studențesc s-a desfașurat pe doua secțiuni: „Dinamica autovehiculelor” și „Automotive CAD – CATIA V5”, la ambele […] Articolul Studentii Universitatii Politehnica au castigat un important concurs de inginerie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

