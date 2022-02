Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi vor continua activitatea didactica in semestrul al II-lea tot in sistem hibrid: cursurile se vor face online, laboratoarele si seminariile fata in fata. Conducerea institutiei de invatamant superior a analizat desfasurarea situatiei in primul…

- Curtea de Apel Suceava a decis definitiv, intr-o cauza intentata de Liga studenților, ca accesul acestora la activitatea didactica nu poate fi condiționata de niciun certificat de vaccinare, de testare sau de trecerea prin boala. Și Tribunalul Suceava hotarase la fel, dar decizia fusese atacata la Curtea…

- Creștere continua a numarului de cazuri de COVID-19. In Dolj, peste 1.000 de elevi și preșcolari au fost confirmați cu COVID -19, la care se adauga alte peste 250 cazuri in randul personalului angajat. Și numarul claselor care invața online aproape ca s-a triplat in ultima saptamana. Deocamdata, nici…

- Pana astazi, 27 ianuarie, ultima raportare arata ca sunt 70 de elevi și preșcolari confirmați cu Covid și 20 de cadre didactice pozitive in județul Neamț. Potrivit prof. Mihai Obreja, inspectorul școlar general, in acest moment sunt 20 de clase care au trecut la cursuri online și nici o școala in care…

- „Categoric vor fi in continuare cazuri grave", spune fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Cum se traduc in termeni medicali noile conditii de intrare a scolilor in online? Toate clasele din scolile si liceele din Iasi vor intra sau vor reintra in fizic. Vor ramane online doar clasele…

- Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud a centralizat astazi datele referitoare la elevii și profesorii care iși desfașoara activitatea online. „Situația privind grupele / clasele suspendate din cauza cazurilor de CoVid-19 se centralizeaza zilnic, la nivelul județului”, au transmis reprezentanții ISJ…

