- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inițiat un program de educație financiaraprin intermediul caruia studenții și masteranzii din cele 24 de universitați partenere ale Autoritații, indiferent de disciplina de studiu, vor putea folosi in mod gratuit platforma demo de tranzacționare a Bursei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat prelungirea mandatului lui Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti, pana la 31 decembrie 2022. Acesta urma sa expire la data de 23 ianuarie 2022.

- Activitatea de productie a aluminiului primar la Alro se reduce, anul viitor, din cauza situatiei de pe pietele de energie si gaze. Combinatul din Slatina va implementa, insa, masuri tehnologice care sa permita o repornire rapida si eficienta atunci cand conditiile din sectorul de energie vor reveni…

- Mandatul directorului general al Bursei de la Bucuresti, Adrian Tanase, a fost prelungit pana la sfarsitul anului viitor, potrivit unui anunt al BVB. “Bursa de Valori Bucuresti S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca, prin Hotararea adoptata de catre Consiliul Bursei in cadrul sedintei desfasurate…

- Ministerul Finanțelor lanseaza titluri de stat denominate in lei și in euro. Un anunț in acest sens a fost transmis, joi, de Ministerul Finanțelor, prin ministrul Dan Vilceanu. Ministerul Finanțelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populație. In perioada 18 noiembrie – 10 decembrie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat un control inopinat la cele 8 companii de asigurari care vand RCA, a spus, azi, Valentin Ionescu, directorul general al Direcției Asigurari – Reasigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Instituția vrea sa verifice procesul…