Studenți ai Universității Oxford au votat să înlăture un portret al reginei Elisabeta a II-a din cauza "colonialismului" Un grup de studenți de la Universitatea Oxford a votat sa înlature un portret al reginei Elisabeta a II-a din camera comuna deoarece unii dintre ei considera ca acesta simbolizeaza colonialismul britanic, anunța Sky News.



Site-ul politic Guido Fawkes, care afirma ca a obținut o copie a procesului verbal al întrunirii în care a fost luata decizia, a relatat ca aceasta a fost luata de o &"majoritate substanțiala&" deoarece &"pentru unii studenți reprezentari ale monarhului și monarhiei britanice reprezinta istoria coloniala recenta&".



