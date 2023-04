Student de la ASE găsit mort într-o cameră de cămin din București Tragedie intr-un camin din București! Un student in varsta de 20 de ani al Academiei de Studii Economice, a fost gasit decedat. Cel mai probabil, tanarul ar fi murit in urma unei supradoze. Studentul a fost gasit mort in caminul Universitații Hyperion de pe Bulevardul Energeticienilor de catre un prieten. Surse ale Antena 3 CNN spun ca tanarul era mort de mai multe zile. Aceleași surse au declarat ca baiatul era fiul unui cunoscut antrenor de tenis din Focșani și ca ar fi avut probleme cu drogurile de mai mult timp. The post Student de la ASE gasit mort intr-o camera de camin din București appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

