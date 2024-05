”In martie 2024 s-a inregistrat nasterea a 10.468 copii, in scadere cu 662 (-5,9%) fata de luna februarie 2024. Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2024 a fost de 19.450 (10.176 persoane de sex masculin si 9.274 persoane de sex feminin), mai putin cu 1.623 decese fata de luna februarie 2024, ceea ce reprezinta o scadere de 7,7% (-7,1% persoane de sex masculin si -8,4% persoane de sex feminin). Numarul deceselor copiilor cu varsta de sub 1 an inregistrat in luna martie 2024 a fost de 67 copii, in scadere cu 8 fata de luna februarie 2024”, arata datele INS. Sporul natural s-a mentinut…