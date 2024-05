Felinele defileaza. In acest weekend, sute de pisici superbe participa la SofistiCAT (Salonul Felin Internațional București). Evenimentul dedicat felinelor va avea loc la Sala Palatului, scrie b365.ro . Peste 200 de feline domestice vor fi prezente la ediția de primavara a evenimentului SofistiCAT, care are loc in perioada 11-12 mai 2024. Evenimentul din acest final de saptamana va avea loc intre orele 10:00 – 17:00. Astfel ca, iubitorii de pisici din Capitala vor putea veni aici pentru a lua parte la evaluarea patrupedelor din rasele: Abysiniana, Albastru de Rusia, Bengaleza, British Shorthair,…