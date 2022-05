Stiri pe aceeasi tema

- FUTURE LABORATORY este un proiect prin care un consorțiu format din instituții de arte performative conecteaza artiști și publicuri pentru a descoperi narativele Europei de maine. Teatrul Tineretului este partener in proiectul european „Future Laboratory“, alaturi de douasprezece instituții de arte…

- Luna trecuta, in saptamana 21-25 martie in Pleszew, Polonia a avut loc o alta mobilitate organizata in cadrul proiectului Erasmus + ”EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE”. In cadrul aceastei intalniri din cadrul proiectului au avut loc numeroase activitați cu tema ”What are universal values?”. Pentru participarea…

- In perioada 8 – 14 aprilie 2022, o delegație formata din doi profesori și șase elevi de la Școala Gimnaziala Țifești au participat la o mobilitate in Polonia in cadrul proiectului Erasmus+ ” I care about my community”. Din delegația Romaniei au facut parte: profesoara Aura Robescu, coordonatorul proiectului,…

- In perioada 28 martie-2 aprilie, Școala Gimnaziala «George Valsan» Amara a fost gazda uneia dintre etapele proiectului de mobilitate ERASMUS «Household without chemicals». La evenimentele școlare desfașurate pe parcursul aceste saptamani au participat 37 de elevi și profesori din Ungaria, Grecia, Spania,…

- Elevul Uriciuc Ioan din clasa a V-a de la Școala gimnaziala „George Voevidca” Campulung Moldovenesc va reprezenta județul Suceava la etapa naționala a Olimpiadei de Matematica, care va avea loc in perioada 15-19 aprilie 2022 in Constanța. Dovedind un grad ridicat de inteligența logico-matematica, preocupat…

- Școala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza” a participat in prima jumatate a lunii martie cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ,,Bullying NOT in my school!”, ID 2019-1-PT 01-KA229-060923-4, in orasul Tychy, Polonia. Au fost prezenți elevi și profesori din școlile partenere din Grecia,…

- In intervalul 15-21 martie, s-a desfașurat a treia mobilitate virtuala cu elevii, in cadrul proiectului Erasmus+, WEllbeing to Reduce Early School Leaving, implementat de Școala Gimnaziala ”Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” Sihlea in perioada septembrie 2019-august 2022. Conform…

- Elevii de la Școala Gimnaziala „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” din comuna Sihlea, au participat in intervalul 14-18 februarie, la a doua mobilitate virtuala, in cadrul proiectului Erasmus+, „WEllbeing to Reduce Early School Leaving”, implementat de unitatea școlara in perioada…