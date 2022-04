Structura anului școlar a fost modificată oficial Structura anului scolar 2022-2023 a fost schimbata oficial. Viitorul an școlar va incepe in 5 septembrie și va fi format din cinci module și cinci vacante. Anul scolar va avea o durata de 36 de saptamani in care sunt incluse și programele “Școala altfel” și “Saptamana verde”. Acestea vor avea loc atunci cand va decide fiecare unitate in parte. Ordinul publicat in Monitorul Oficial mai prevede ca vacanța de vara de anul viitor va incepe in 17 iunie, iar revenirea in banci se va face pe 4 septembrie 2023. Articolul Structura anului școlar a fost modificata oficial apare prima data in 7est.ro - Stiri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep la data de 5 […] Articolul…

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep la data de 5 septembrie 2022. Anul școlar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani. Acesta este organizat pe 5 „module de invațare” și are 5 vacanțe. „Școala altfel”…

- Ordinul privind structura anului scolar 2022-2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial, iar acesta va avea 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 - 2023 incep la data de 5 septembrie 2022, școala este organizata pe 5 „module de invațare” și are 5 vacanțe, prevede ordinul…

- Elevii se vor intoarce in banci pe 5 septembrie, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial, aprobata prin Ordinul ministrului Educației nr. 3505/31 martie 2022. Dupa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor pe 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Anul școlar 2022-2023 are o durata de

- Ordinul de ministru care contine noua structura a anului scolar a fost publicat, azi, in Monitorul Oficial. Actul normativ legifereaza schimbarile anuntate, saptamana trecuta, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. Anul scolar 2022—2023 se structureaza astfel: cursuri — de luni, 5 septembrie 2022,…

- Viitorul an scolar ar putea avea o structura complet noua, care nu a mai fost niciodata folosita in sistemul de educatie din Romania. IAstfel, in loc de organizarea pe semestre si trimestre, ar urma sa fie adoptat un an scolar cu 5 module de invatare, insa nu exista inca o solutie concreta privind modalitatea…

- ​Anul școlar 2022-20023 ar urma sa inceapa pe 5 septembrie și sa se incheie pe 16 iunie, intrucat „avem printre cele mai scurte durate ale anului școlar”, a afirmat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a detaliat cand vor fi programate vacanțele școlar in 2022-2023 cel mai probabil, fiind…