Stroe Felix: Bugetul Austeritatii devine oficial

- Guvernul a anuntat ca peste 872.000 de persoane platesc taxele si impozitele folosind Ghiseul.ro, o platforma administrata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Pana la 31 martie 2021 oamenii pot beneficia de reducere de 10% la plata anuala integrala a impozitului pe cladiri, terenuri si…

- Fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea profita de subiectul redeschiderii școlilor și lanseaza un nou atac la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Gabriela Firea, actual prim-vice presedintele PSD susține ca școlile nu sunt pregatite pentru redeschidere. Fostul primar al Capitalei…

- Deputatul Florin Roman anunta sfarsitul lui Ludovic Orban la conducerea PNL: “E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua improspatare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a inceput deja!” ”Romania anului 2021 inseamna inca suferința, deși liderii politici incearca sa imprime speranța…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa ce Guvernul Florin Cițu a primit votul de investitura in Parlament, ca acest guvern este, de fapt, „ciolaniada Dreptei Rapace, gata sa fure tot in regim de urgența”. „In Parlament, PSD le-a reamintit celor trei partide de dreapta ca il pun la conducerea…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR-PLUS, a lansat un atac in coaliție cu puțin timp inainte ca Guvernul Cițu sa fie votat in Parlament. Europarlamentarul l-a vizat pe Sorin Cimpeanu, propus ca ministru al Educației. „Am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Cimpeanu in Guvern”, scrie Cioloș…

- Senatoarea Emilia Arcan a anuntat, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca demisioneaza din PRO Romania, dar va continua sa faca o politica social-democrata. Parlamentarul nemtean si-a explicat demisia prin faptul ca nu a fost sustinuta de conducerea partidului sa candideze pentru alegerile…

- O femeie care realiza ilegal intervenții chirurgicale estetice a fost dusa, joi seara, la sediul Poliției Capitalei pentru audieri. Joi, anchetatorii au facut trei percheziții in București și in județul Constanța in acest caz.Potrivit unor surse judiciare, femeia, care era cosmetician și nu doctor,…