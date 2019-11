Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Italia a lansat un apel disperat pe Facebook, dar si la televiziuni, pentru a-si gasi fiica disparuta, despre care crede ca a fost rapita. Letizia Diana David, in varsta de 17 ani, a disparut duminica, 24 noiembrie 2019, la primele ore ale diminetii. Mama fetei, Ioana Botezatu,…

- Magnatul din industria muzicala americana Scooter Braun a afirmat vineri ca familia sa a primit "amenintari cu moartea" in urma disputei pe care managerul o are cu vedeta pop Taylor Swift, potrivit AFP. Cei doi sunt in conflict din cauza drepturilor de redifuzarea ale melodiilor mai vechi ale lui Taylor…

- Emily Eavis, organizatoare a festivalului Glastonbury, povesteste in cartea care marcheaza a 50-a aniversare a celebrului eveniment ca a primit amenintari cu moartea pentru ca l-a inclus pe rapperul Kanye West in lineup-ul editiei din 2015, potrivit news.ro.Intr-un extract obtinut in exclusivitate…

- Centrul de relaxare bazat pe ape termale Therme Bucuresti a depasit pragul de 3,5 milioane de clienti in total, dintre care circa 30% sunt vizitatori straini, a declarat pentru News.ro Andrada Seitan, Chief Communications Officer Therme Bucuresti, care precizeaza ca pentru anul viitor pregateste…

- Mutare bomba in ancheta de la Caracal. O tanara care a declarat pentru Romania TV ca a fost traficata de familia lui Gheorghe Dinca susține ca Luiza Melencu este in viața și ca persoanele care o țin o drogheaza zilnic și ar vrea recompensa ca sa o elibereze. Deși susține ca a fost traficata de familia…

- Val Gutul, sotul Natasei Raab, a incetat din viata saptamana trecuta, iar de atunci marea actrita nu-si mai gaseste pacea. Cei doi au fost impreuna aproape patru decenii si s-au sustinut la bine si la greu.