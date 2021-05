Strigatul de dinaintea mortii: Live pe Facebook in tragedia de la Medgidia. Doi tineri au murit zdrobiti de copaci Tinerii morti in cumplitul accident de la Medgidia, de sambata spre duminica noaptea, au fost Live, pe Facebook, inainte de tragedie.Cei doi au murit pe loc dupa ce masina condusa cu viteza a spulberat mai multi copaci situati pe un damb din zona.In urma impactului deosebit de violent, care a avut loc, in jurul orelor 03.20, cei doi tineri, Relu soferul si Serhan pasager, au murit pe loc.Pompierii si medicii de la SMURD si de la Ambulanta au incercat in zadar sa ii salveze, ranile suferite in ac ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

