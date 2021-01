Stiri pe aceeasi tema

- Sotia artistului a declarat ca Toni Grecu era intr-un salon de la etajul 2. „Toni este evaluat acum de medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni se afla intr-un salon de la etajul doi”, a declarat pentru Libertatea Cristina…

- Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de pacienți. Patru persoane care erau conectate la oxigen au murit. 53 de pacienți sunt transferați…

- Fostul manager al spitalului Matei Balș, prof. dr. Adrian Streinu Cercel a declarat ca avizele Institutului “Matei Bals” “sunt in ordine, ultima linie de oxigen fiind montata in decembrie”. “Din pacate, toti pacientii care sunt internati COVID au nevoie de oxigen si evident erau si cuplati la oxigen.…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Capitala a fost lichidat, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Nu mai avem alte persoane in stare critica", a precizat seful DSU. Potrivit acestuia, "ramane problema in mana celor care vor…

- Este o situatie in care am sperat sa nu ajungem, dar previzibila, in conditiile in care, de saptamani intregi, apar zilnic peste o mie de noi cazuri. Medicii sunt epuizați, dar nevoiți sa trateze si in spatii improprii pana la eliberarea unui pat.

- La Spitalul ”Matei Bals” din Capitala pacienti stau pe scaune si primesc oxigen sau stau pe paturi de campanie pe holuri. Imaginile surprinse in unitatea sanitara au fost postate pe Facebook, sub comentariul ”Terapia intensiva s-a mutat pe holuri”. ”Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals, cu bolnavi…

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…