Veniturile lui Adrian Streinu-Cercel au explodat. In numai un an el și-a mai adaugat la venituri, in medie, suma de 10.000 euro lunar, potrivit Newsweek Romania . Echipa trimisa de OMS in Wuhan nu exclude varianta ca virusul sa fi aparut in laborator In anul 2020, Streinu-Cercel a incasat: - 161.270 de lei de la Institutul Matei Balș, - 167.408 lei, profesor Universitatea de medicina București - 100.844 lei, contracte, drepturi proprietate individuala - 670.860 de lei, contracte PFI. Noțiunea de Persoana Fizica Independența (PFI) nu este definita clar in legislație.…