Straton, noul portar al lui FC Argeș, soțul nepoatei primarului din Băbana FC Argeș a efectuat marți, 31 mai, primul transfer! Este vorba despre portarul Catalin Straton, o mare achiziție pentru clubul piteștean, care se intoarce acasa, in Argeș. Soția acestuia, Valentina Straton, este nepoata primarului din Babana, Bebe Ivan, și lucreaza la Biroul de Informații din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgența din Pitești. Impreuna au doua fetițe superbe. Cunoscutul fotbalist este locuitor al comunei argeșene Babana, dupa cum a anunțat chiar primarul Bebe Ivan, familia Straton construindu-și o casa in localitate. Catalin Straton in varsta de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Catalin Straton a ajuns la un acord cu oficialii formației FC Argeș și a semnat cu gruparea piteșteana. „Bine ai venit, Catalin Straton! Portarul venit de la FCSB a semnat pe 2 sezoane, cu drept de prelungire pe inca unul, cu echipa noastra. A aparat in 143 de meciuri in toata cariera, toate…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a participat alaturi de copii și cadre didactice de la Școala Gimnaziala Traian la activitațile organizate de 1 iunie. Prezent a fost și șeful IȘJ Argeș, Dumitru Tudosoiu. „Am raspuns cu bucurie invitației de a participa, astazi, la manifestarile organizate de…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a participat miercuri, 25 mai, la workshop-ul „Fabrica virtuala 2022” de la Universitatea din Pitești. ”Am participat cu placere la workshop-ul „Fabrica virtuala 2022” – o interfața intre universitate și industrie, la Universitatea din Pitești! UPIT a realizat…

- ”Avem marea satisfacție de a reuși ca, dupa nenumarate demersuri oficiale la Guvern, din toamna lui 2020 pana acum, terenul din jurul stadionului „Nicolae Dobrin” sa fie trecut in administrarea municipiului! In Monitorul Oficial numarul 424/02.05.2022, a fost publicata Hotararea de Guvern 575/28.04.2022,…

- Purtarea mastii de protectie este in continuare obligatorie in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si cea a Policlinicii, desi starea de alerta a fost ridicata in prima parte a acestei luni. Masura a fost dispusa de conducerea institutiei pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA anunta ca 19 contracte de finantare, in valoare totala de 63.097.467,31 lei, au fost semnate de ministrul Cseke Attila, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 9 proiecte vizeaza cresterea…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a verificat astazi, impreuna managerul Spitalului Județean de Urgența, Adrian Popa, evoluția lucrarilor derulate la subsolul și parterul cladirii „Spital Municipal”. Aici, se vor muta... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a mers astazi pe teren, pe strada Nicolae Iorga, pentru a discuta cu cetațenii. Edilul vine cu vești bune pentru locuitorii din zona și anunța asfaltarea a patru strazi. ”De ani de zile locuitorii strazii Nicolae Iorga așteapta o soluție la problema lor: in mijlocul…