Dubaiul intentioneaza sa unifice ministerele Economiei si Turismului si spera ca in 2025 va atrage 25 de milioane de turisti, dupa cum a anuntat sambata seicul Hamdan bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, conducatorul Dubaiului. Șeicul a facut anunțul intr-o postare pe Twitter , potrivit Reuters. Conducatorul Dubaiului a adaugat ca la conducerea noului departament va fi numit Helal Al Marri. Printre principalele obiective ale noului departament se vor numara cresterea valorii adaugate in sectorul industrial cu 150% in urmatorii cinci ani, extinderea cu 50% a pietelor de export pentru produsele locale…