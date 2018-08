Strategia Zara pentru a tine piept retailerilor online precum Asos sau Zalando

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care si un copil de trei ani, au fost ranite luni in urma unei explozii produse intr-un apartament din municipiul Constanta. Deflagratia nu a fost urmata de incendiu.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE pe Viorica Dancila: Va rog, plecați! Ne umpleți de un val de PENIBIL…

- Brandul de moda Ivanka Trump va fi inchis. Presedintele companiei, Abigail Klem, i-a informat pe cei 18 angajati ai companiei marti, iar Ivanka Trump urma sa discute la randul ei cu acestia, potrivit site-ului Globalnews. Informatia vine la mai putin de doua saptamani dupa ce Hudson’s Bay Company a…

- Uniunea Europeana a introdus de vineri taxe pentru importurile din SUA, o contramasura fata de taxele impuse de Trump anterior, in timp ce Jean-Claude Juncker a lansat un nou atac la adresa presedintelui american, scrie BBC potrivit News.ro . Taxele vor fi impuse pentru bunuri valorand in total 2,8…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in compania chineza de comert electronic JD.com, in cadrul strategiei de extindere a prezentei pe pietele asiatice si de imbunatatire a capacitatii concurentiale in raport cu companii precum Amazon.com, transmite Reuters, citata de news.ro. Parteneriatul dintre…

- Psihologul sportiv Alexis Castorri, cu ajutorul caruia Simona Halep a reusit sa castige primul trofeu de grand slam, la Roland Garros, a declarat ca este foarte mandra de clienta ei, de munca depusa de ea in ultimele 12 luni, de la finala pierduta anul trecut, la Paris, informeaza News.ro. “Lucrul de…

- Start-up-urile Creative-Tim si AppSeed, finantat de fondul de investitii GapMinder Venture Capital, au incheiat un parteneriat prin care isi propun sa dezvolte aplicatii web cu o arhitectura flexibila, ready to use. De exemplu, fara a fi necesare cunostinte de programare, peste o tema creata…

- Z Spot Media, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii pentru productia publicitara si cea industriala, a lansat o platforma online ce vine in ajutorul clientilor sai, prin oferirea acestora servicii rapide, transparente si eficiente. Platforma reprezinta o initiativa unica printre companiile…

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…