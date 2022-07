Stiri pe aceeasi tema

- Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvaluit la GSP LIVE ca Liga nu va mai ajuta financiar cluburile. Dupa ce in sezonul trecut a ajutat-o pe Gaz Metan, care avea mari probleme financiare, sa termine sezonul pentru ca formațiile din Liga 1 sa nu piarda bani din drepturile TV, LPF spune acum…

- ​​Liderii Coaliției au convenit varianta finala a ordonaței pe care Guvernul urmeaza sa o puna in dezbatere publica și sa o aprobe in zilele urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Lista miniștrilor care vor pleca este gata și se afla pe masa premierului Nicolae Ciuca. Acesta a facut anunțul in ședința PNL. Iar in cateva zile vor fi anunțate numele miniștrilor care nu au performat și care vor pleca din Guvern.

- Rezultate BAC Alba 2022. Absolvenții de liceu din județul Alba care au susținut saptamana trecuta probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 urmeaza sa afle ce note au primit și daca au promovat.Dupa ce au susținut cele trei probe scrise din cadrul examenului de BAC 2022 și au avut echivalate…

- La inceputul acestei saptamani, cu ocazia conferintei WWDC 2022, Apple anunta Pay Later, un serviciu care permite achizitii in patru rate impartite pe sase saptamani, fara dobanda sau comision. Pay Later, care va fi disponibil initial in Statele Unite, va fi integrat in Apple Pay si disponibil in cazul…

- Din dorința de a convinge medicii sa vina la Buzau, reprezentanții Spitalului Județean de Urgența vor sa faca o schimbare in modul de acordare a stimulentelor financiare. In prezent, Spitalul Judetean de Urgenta acorda fiecarui medic care se angajeaza in unitatea spitaliceasca stimulente financiare…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații președintelui rus, Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verul acestuia, relateaza The Guardian. „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește…

- Cel mai vechi castel din Romania, exclus de pe lista PNRR, provoaca intrigi și tensiuni in coaliția de guvernare. Ministerul Dezvoltarii a omis Castelul Huniade din Timișoara de pe lista de finanțare din banii PNRR, anunța Alin Nica, liderul Consiliului Județean Timiș, proprietarul cladirii. El acuza…