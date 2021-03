Străinii se vor putea vaccina în România? Ce spune Valeriu Gheorghiță Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita. „Un alt element de noutate este legat de posibilitatea cetatenilor straini de a se programa pe platforma, ma refer la cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, care nu detin un CNP emis de autoritatile romane.Vor putea sa se programeze direct in platforma.Pentru acestia va fi alocat un identificator unic, corelat cu documentele de identificare ale cetateanului strain, cu numar, serie de pasaport, de pilda”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de vaccinare va crește in fiecare centru de vaccinare, in luna aprilie, vor putea fi facute programari in centrele care au activitate 24 de ore din 24, se vor deschide noi centre, astfel ca se va reduce timpul de așteptare in lista, a spus, marți, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID. Anunțul a fost facut astazi de presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. „Un alt element de noutate este legat de posibilitatea…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheo

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita.

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, informeaza Agerpres.Valeriu Gheorghita a declarat ca cetatenii straini cu drep de sedere in Romania se vor putea programa…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. “Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, așadar care nu…

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…