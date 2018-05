Stiri pe aceeasi tema

- Delia Rus interpreteza piesa ”Ochii la mine” in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani. Cantareața Delia Rus vorbește despre piesa ”Ochii la mine”. Artista a scris piesa impreuna cu Tranda, un alt cantareț cunoscut, iar videoclipul piesei a fost regizat de Criss Blaziny.

- In urma cu doar cateva luni, Ionela Prodan a fost invitata la Antena Stars, unde a vorbit despre cum a reusit sa treaca peste cel mai dureros episod din viata sa, dar si despre modul in care a slabit atat de repede.

- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

- Au venit prea devreme din țarile calde și îngheața din cauza frigului. Sute de berze au sosit deja în sud-estul Europei dupa ce au fost pacalite de temperaturile înalte de la începutul lunii martie.

- O tanara din Statele Unite a socat intreaga lume in momentul in care s-a operat la ochi pentru a deveni asemenea unei papusi Barbie. Desi intentia ei a fost sa uimeasca lumea cu frumusetea ei, blonda are parte de reactii total opuse.

- Considerat de Gigi Becali rezerva lui Denis Alibec la inceputul sezonului, Harlem Gnohere a reusit sa-i ia fata starului de la FCSB si sa ajunga cel mai bun marcator din Liga I. Ba mai mult, in dubla pe care vicecampioana Romaniei a disputat-o impotriva lui Lazio, in 16Bradford City, Southampton, -ilime…

- Gabriel Enache a povestit ce a trait la FCSB, la doar o zi dupa ce a batut palma cu Rubin Kazan. "Acest transfer m-a luat și pe mine prin surprindere. Totul s-a intamplat foarte repede. M-am ințeles cu FCSB, am semnat rezilierea și, in doua ore, a venit oferta de la Rubin Kazan. Am facut tot…

- O femeie din Republica Moldova a primit un colet in Italia, iar dupa ce polițiștii au vazut ce se afla in el au reținut-o. Femeia de 36 de ani a primit un colet cu alimente de tot felul, printre care se aflau și substanțe interzise. Aceasta a fost reținuta pentru complicitate in introducerea…