Stiri pe aceeasi tema

- Joyskim Dawa (26 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, nu a prins lotul Camerunului pentru Campionatul Mondial. Camerun face parte din grupa G la Campionatul Mondial din Qatar, alaturi de Brazilia, Serbia și Elveția. Gigi Becali rateaza o șansa importanta de a-și amortiza investiția facuta…

- Cupa Mondiala 2022 va avea loc in Qatar, in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022, pentru prima data iarna si in Orientul Mijlociu. Meciul de debut al Campionatului Mondial de Fotbal va avea loc duminica, 20 noiembrie. Potrivit programului CM 2022, prima partida se va disputa duminica, 20 noiembrie,…

- Karim Benzema (34 de ani), atacantul lui Real Madrid, ultimul Balon de Aur, are o leziune musculara care l-ar impiedica sa joace pe 22 noiembrie, in prima partida a Franței la Campionatul Mondial din Qatar. Franța face parte din grupa D a Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Danemarca, Tunisia…

- Selecționerul Tite (61 de ani) a anunțat componența finala a lotului Braziliei pentru Campionatul Mondial din Qatar. Brazilia face parte din grupa G a Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Serbia, Elveția și Camerun. Brazilia tanjește la trofeul suprem din anul 2002, de la generația condusa de…

- Organizatorii Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar au platit sejurul, zborul si cazarea, unor grupuri de suporteri din strainatate la turneul final in schimbul unor comentarii pozitive pe retelele de socializare.

- A inceput numaratoarea inversa pentru Cupa Mondiala de Fotbal din Qatar. 32 de echipe sunt in competitie, iar cateva dintre ele au anuntat deja ca vor protesta, pe teren, fata de incalcarea drepturilor omului de autoritatile din Qatar.

- In timpul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, de anul acesta, 32 de echipe nationale de fotbal se vor lupta in opt grupe, pe opt stadioane pentru a-si castiga locul in fazele finale si poate in finala.

- Nationala feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa, scor 2-3, in optimile de finala ale Campionatului Mondial de la Chengdu (China), de favorita nr. 3 a competitiei, Hong Kong, la finele unui spectacol sportiv care a durat trei ore si jumatate. Romania (locul 6 mondial) - Hong Kong (locul…