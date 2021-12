Strada Obedeanu, măcelărită Strada Pictor Oscar Obedeanu din Craiova este pur si simplu macelarita. Compania de Apa Oltenia a introdus utilitati, insa firma pe care a angajat-o a facut sapaturi si a lasat in urma dezastru. Gazeta de Sud scria, inca de pe 13 octombrie, despre situatia dezastruoasa in care se afla Strada Obedeanu din Craiova. La acel moment, pe toata lungimea strazii se sapasera santuri, care ulterior se acoperisera cu pamant. In unele dintre santuri, oamenii mai pusesera cateva pietre, din disperare ca isi distrug masinile pentru ca pamantul era lasat, iar ei treceau prin fiecare groapa. Compania de Apa spunea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

