De luni vor incepe lucrari de reparații a corasabilului pe strada Neagoe Basarab . Astfel, traficul rutier va fi inchis timp de cateva zile. Primaria Brașov a anunțat ca, incepand de luni, 23 mai, traficul rutier va fi inchis pe strada Neagoe Basarab, pentru executarea lucrarilor de reparații a carosabilului. Strada va fi inchisa pentru o perioada de 3 zile, in intervalul 8.00 – 18.00, pe tronsonul cuprins intre str. Negoiu și str. Pictor Pop. 158 de strazi, in programul de reparații pentru acest an Din aceasta saptamana au inceput lucrarile de reparații majore, care presupun decapare mecanizata…