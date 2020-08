Strada cu strada, schimbam Constanta: Stelian Ion, candidat USR-PLUS: “Nicio promisiune electorala de-a lui Decebal Fagadau din 2016 si pana astazi nu s-a concretizat

Stiri pe aceeasi tema

- middot; Candidatul Aliantei USR PLUS pentru primaria Constanta impreuna cu echipa sa s au aflat zilele acestea in cartierul Faleza Nordmiddot; Aici a identificat trei probleme majore: lipsa locurilor de parcare; curatenia deficitara si lipsa locurilor de joaca Deputatul Stelian Ion, candidatul Aliantei…

- : Deputatul Stelian Ion, candidatul Aliantei USR PLUS pentru primaria Constanta impreuna cu echipa sa s au aflat zilele acestea in Parcul Tabacarie din municipiu Refacerea si renasterea Parcului Tabacarie este una dintre prioritatile sale pentru Constanta, alaturi de amenajarea a cel putin doua noi…

- "Noi am ales un candidat in persoana domnului Vergil Chițac. Nu l-am ales intamplator. L-am ales pentru ca e un om care se bucura de incredere, un om care are o cariera, un om cu coloana vertebrala, un adversar clar al PSD și al modului cum și-a batut joc PSD de județul Constanța și de municipiul…

- Asa cum a promis, Stelian Ion, candidatul USR PLUS pentru primaria Constanta a revenit ieri in cartierul ldquo;Veterani" pentru a trage un semnal de alarma si prin intermediul presei Aici sunt strazi intregi ramase neasfaltate, iar locuitorii acuza lipsa accesului la utilitati elementare. Este o zona…

- Se intețesc zvonurile despre un blat la Constanța intre USR-PSD, care nici nu mai mira dupa precedentul Botoșani, unde carțile s-au dat pe fața deja. Exista materiale foto-video despre o intalnire secreta dintre Stelian Ion, candidatul USR la primaria Constanței și Dumitru Babu, viceprimarul și mana…

- O firma din Arges a incheiat un contract cu Primaria comunei Lumina. Atribuirea a avut loc in data de 20.05.2020. Primaria comunei Lumina, judetul Constanta a incheiat un contract de proiectare si executie lucrari de modernizare strada Belsugului din comuna. Denumirea completa a proiectului atribuit…

- Inca un nume se inscrie pe lista candidatilor care doresc sa devina viitorul primar al municipiului Constanta. Pana acum, Stelian Ion (USR) si Vergil Chitac (independent, sustinut de PNL) si Horia Constantinescu si-au anuntat candidaturile, in timp ce Decebal Fagadau (actualul primar PSD) amana momentul.

- PNL a incheiat cel mai recent sondaj in municipiul Constanta in contextul alegerilor locale Clasamentul il indica pe senatorul Chitac drept castigator, urmat de Decebal Fagadau, Stelian Ion si surpriza, Mohammad Murad, daca in cele din urma va candida Potrivit surselor liberale, nehotaratii depasesc…