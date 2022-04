Stop joc, Dedule! Ai întrecut orice limită! Interzicerea de a participa la Adunarea Generala de alegeri din aceasta saptamana a celor 21 de campionii mondiali și marii performeri ai handbalului romanesc, adica tocmai cei care au pus Romania pe harta handbalului mondial, demonstreaza ca Federația Romana de Handbal a devenit feuda exclusivista a gaștii federale conduse de Alexandru Dedu. Practic, de opt ani, handbalul romanesc este macinat de scandaluri, aranjamente și contraperformanțe. Echipele naționale de seniori și senioare, dar și cele de tineret și juniori și juniori și junioare, au ratat toate obiectivele majore. Practic, handbalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

