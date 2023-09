Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim ministru Theodor Stolojan, fost ministru al Finantelor Publice, se declara nemultumit de „unele bucatele” din proiectul de lege privind noi masuri fiscale facut public la inceputul acestei saptamani, el spunand ca acesta a fost intarziat „nepermis de mult”. In opinia lui Stolojan, proiectul…

- Conform Executivului Legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung este necesara ”pentru a rezolva problema de deficit bugetar dar si de sustenabilitate a finantelor publice precum si pentru a evita riscul de suspendare a fondurilor…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale.Citește și: Marcel Ciolacu a declanșat…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care reunește 170 de firme de profil, atrage atenția ca noile masuri fiscale planuite de guvernanți aproape ca elimina scutirea de impozit pe venitul salariaților din IT, Guvernul punand astfel in „pericol dezvoltarea industriei IT pe…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca "este exclus" ca deficitul bugetar sa depaseasca 5% din PIB, mentionand ca o tinta de deficit de pana in 5%, cu un plan de masuri fiscale si un "plan robust pe partea de cheltuieli" ar pune Romania la adapost de riscul de suspendare a fondurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat ca PSD si PNL discuta despre modificarea unor taxe si niveluri de impozitare. Datorita deficitului excesiv, Romania risca sa piarda fondurile europene in primavara anului viitor. Petruta Obrejan, correspondent RRA, ne spune mai multe: Guvernul și-a propus sa aprobe…