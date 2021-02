Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a postat recent o fotografie pe rețelele de socializare cu care și-a uimit fanii. Așa cum ne-a obițnuit deja de ceva timp, artista este foarte activa in mediul online și publica adesea pe pagina sa de Instagram fel de fel poze in care apare in diferite ipostaze. De data aceasta, fanii au…

- O vedeta de la noi e insarcinata in același timp cu fiica sa. Celebra artista urmeaza sa fevina mama, dar și bunica in același timp. Despre cine e vorba și cum a surprins-o soarta pe aceasta? O vedeta de la noi,insarcinata in același timp cu fiica Anul 2021 vine clar cu multe bucurii pentru familia…

- Claudia Neghina a anunțat ca este insarcinata in șase luni, in direct la ”Vorbește Lumea”, de la PRO TV. Celebrul top model a povestit ca nu și-a dat seama ca va deveni mama pana la 19 saptamani. Afla detaliile mai jos. Claudia Neghina este insarcinata! Vedeta a facut anunțul in direct Claudia Neghina,…

- Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, estepentru prima oara gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viațaei, insa pana acum a ținut sarina secreta, de teama sa nu piarda copilul.„Mi-a fost foarte teama. Mi-a fost teama sa nu pierd copilul. Nu cred in superstiții, dar imi…

- Bucurie mare in familia lui Denis Draguș! Celebrul fotbalist urmeaza sa-și vada visul implinit, acela de a deveni tata. Jucatorul a anunțat pe rețelele de socializare ca iubita lui, Vanessa, este insarcinata! Iata cateva imagini emoționante cu burtica de gravida, dar și ce mesaj i-au transmis bebelușului…

- Dupa ce in urma cu doar cinci luni ea devenit mama unei fetițe pentru prima data, acum celebra cantareața de muzica populara Letiția Moisescu a anunțat ca e din nou insarcinata, iar de data aceasta cu gemeni!

- Gina Pistol se afla in luna a șasea de sarcina, iar peste doar trei luni, ea și Smiley vor deveni pentru prima oara parinți. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini in care iși expune burtica de gravida in toata splendoarea. In bustiera și halat pufos, Gina Pistol și-a aratat mandra sarcina…